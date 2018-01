Wykonał ponad 10 tysięcy lotów. Ten ostatni pasażerowie zapamiętają na długo

lukturko godzinę temu Oceniono 10 razy 6

Można komentować. Skomentuję apel prezydenta, Pana Andrzeja Dudy, aby w dyskusji o nowej ustawie o IPN nie obrażać innych. Panie prezydencie. Mówi to Pan publicznie, jest to transmitowane w mediach, a więc mówi to Pan również do mnie. No i obraża mnie Pan. Niech to Pan powie Ziemkiewiczowi i Wolskiemu. Kurskiemu też, bo to kierowana przez niego telewizja nadała program z tymi panami. Ja nie mam z tym nic wspólnego.