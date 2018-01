Nowe polskie przepisy to "negowanie Holokaustu"? Izrael ma odpowiedź na ustawę o IPN

Projekt ustawy przygotowali wspólnie przedstawiciele izraelskiej koalicji rządzącej oraz część opozycji. Popiera go w sumie 61 członków 120-osobowego Knesetu. Zakłada on wprowadzenie poprawki do obowiązujących od lat 80. przepisów o zakazie negowania Holokaustu.

Obecna definicja negowania Holokaustu miałaby zostać rozszerzona także o "zaprzeczanie lub minimalizowanie udziału w Zagładzie pomocników i wspólników nazistów". Czyli o efekt, jaki zdaniem izraelskich władz mogą wywołać zmiany w polskiej ustawie o IPN.

Poprawka zakłada także państwową pomoc prawną dla naukowców, dziennikarzy czy nauczycieli, którzy są przez inne kraje oskarżani za opowiadanie o tym, co wydarzyło się w czasie II wojny światowej. Izrael twierdzi bowiem, że nowe polskie przepisy w praktyce doprowadzą do fałszowania prawdy i oskarżania świadków Holokaustu.

Dziennik "The Jerusalem Post" tłumaczy, że przygotowany w Knesecie projekt to odpowiedź Izraela na trwające w Polsce prace nad zmianami w ustawie o IPN. Ma zostać przegłosowany, jeśli polskie rozwiązania wejdą w życie.

Zgodnie z izraelskim prawem obowiązującym już od ponad 30 lat za przestępstwo negowania Holokaustu można zostać skazanym nawet na pięć lat więzienia.

Kryzys w relacjach Polska-Izrael

W piątek Sejm przegłosował zmiany w ustawie o IPN. Nowelizacja przewiduje ściganie każdego, kto publicznie i wbrew faktom będzie przypisywał państwu lub narodowi polskiemu udział lub współudział w zbrodniach popełnionych przez III Rzeszę.

W założeniach chodziło o karanie za użycie sformułowania "polskie obozy śmierci". Proponowany kształt przepisów nie spodobał się jednak władzom Izraela, co doprowadziło w ostatnich dniach do kryzysu dyplomatycznego na linii Warszawa - Tel Awiw.

Premierzy Polski i Izraela zdecydowali już o powołaniu wspólnej grupy, która zajmie się tą sprawą. PiS nie rezygnuje jednak z prac nad ustawą, która w środę trafiła do Senatu.

