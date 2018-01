Została zastrzelona, bo nie przyjęła zaręczyn. Tuż przed śmiercią powiedziała, kto to zrobił

Rafal Galeski pół godziny temu Oceniono 2 razy 2

Jeszcze was to szokuje ? Przecież tacy właśnie ludzie masowo od ponad półwiecza napływają do Europy zachodniej i na sobie przekształcają wg własnych wyobrażeń i ja kolonizuja! Pod koniec tego stulecia Europa Zachodnia stanie się eurokalifatem a niewykluczone ze wcześniej bo może już w okolicach roku 2050czy 2060. Jeśli dożyje to czeka mnie koszmarna starość