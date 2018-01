Trump wyliczał sukcesy, wtedy kamera pokazała inną część sali. Tylko spójrzcie na ich reakcję

chi-neng 2 godziny temu Oceniono 8 razy 2

Najpier zaskoczy 'przemiana' w Davos, a teraz 'we wlasnym domu'...!



Jak tak dalej pojdzie to w koncu 'wychowaja go' na prezydenta USA:).

Udalo sie przeciez to w Polsce z elektrykiem.

Ale jesli chodzi o dzien dzisiejszy, to juz wyprzedzil kacza sekte i ta mu juz nie dorasta fdo piet, bo oni nadal czlapia i telepia sie w kaczym bajorze,