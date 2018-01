Nowe fakty ws. alarmu przeciwrakietowego na Hawajach. Dyspozytor nie dosłyszał komunikatu

dziadekjam pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

"FCC wyjaśniła, że informacja o ćwiczeniach nie została przekazana zgodnie z obowiązującymi procedurami, zaś w komunikacie pojawiło się zdanie „To nie są ćwiczenia”, mimo że całość zakończono powtórzeniem „Ćwiczenia, ćwiczenia, ćwiczenia”.

Dobrze, że to nie był guzik do odpalania rakiet, bo faktycznie by to nie były ćwiczenia, a późniejsza informacja „Ćwiczenia, ćwiczenia, ćwiczenia”! raczej by nikogo nie wskrzesiła