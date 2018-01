Dziś zaćmienie Księżyca. Czy będzie można je obserwować w Polsce?

Określenie "Super Blue Blood Moon" wzięło się z tego, że w języku angielskim terminem "once in blue moon", określa się coś bardzo rzadkiego, co w wolnym tłumaczeniu na język polski można wytłumaczyć jako "od wielkiego dzwonu". A o co chodzi z "Blood Moon", czyli "krwistym Księżycem"? Właśnie taką barwę będzie miał naturalny satelita Ziemi w czasie całkowitego zaćmienia.

Zaćmienie Księżyca 2018

Jak wyjaśniają eksperci, do zaćmienia Księżyca dochodzi wtedy, gdy znajduje się on po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce, a także wtedy, gdy Księżyc wejdzie w cień Ziemi. W środę 31 stycznia zjawisko zaćmienia Księżyca zbiegnie się w czasie z tzw. superpełnią, czyli pełnią Księżyca w czasie znajdowania się satelity Ziemi w najbliższym punkcie orbity Ziemi. Dzięki temu, tarcza Księżyca będzie o wiele jaśniejsza niż zazwyczaj.

Czy zaćmienie będzie widoczne w Polsce?

Ostatnim razem, zjawisko "Super Blue Blood Moon" można było obserwować na tej półkuli 31 marca 1866 roku. 31 stycznia 2018 zaćmienie Księżyca rozpocznie się o godz. 11:51 (czasu polskiego), kiedy to rozpocznie się zaćmienie półcieniowe. O 12:48 rozpocznie się zaćmienie częściowego, a zaćmienie całkowite o 13:52. Maksimum zaćmienia datowane jest na godz. 14:31, a koniec zaćmienia całkowitego o 15:08. Zgodnie z zapewnieniami astronomów, koniec zaćmienia częściowego nastąpi o 16:11, a koniec zaćmienia półcieniowego o 17:08.

Czy są szanse na zobaczenie tego zjawiska w Polsce? Niestety tylko w ograniczonej postaci. W Polsce księżyc zacznie wschodzić około godziny 17, dlatego będzie można dostrzec zaledwie koniec zaćmienia półcieniowego. Aby zobaczyć krwisty Księżyc, należy obserwować naturalnego satelitę Ziemi w Stanach Zjednoczonych lub na wschodzie Rosji. Dla osób, które nie mogą doświadczyć tego rzadkiego zjawiska, specjalną transmisję przygotowała NASA. Możesz ją zobaczyć tutaj >>>