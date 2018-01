Rosjanie igrają z życiem. Su-27 przeleciał w odległości 1,5 metra od maszyny zwiadowczej USA

dziadekjam godzinę temu Oceniono 20 razy 6

"Amerykańskie media piszą o niebezpiecznej próbie przechwycenia samolotu zwiadowczego USA przez rosyjski myśliwiec. Do incydentu doszło w poniedziałek nad Morzem Czarnym. Obie maszyny znajdowały się w międzynarodowej strefie powietrznej."

Teraz Rosjanie be, bo Yankesów w pobliżu swoich wód terytorialnycj pilnowali. Jak sytuacja jest odwrotna, to też Rosjanie be. Czyżby ta "międzynaridiwa strefa powietrzna" była niezbyt międzynarodowa?

PS. Co do tej odległości 1,5 metra, to raczej nie wynik zbliżenia Rosjan, a płochliwości i kupy w kombinezonach Yankesów.