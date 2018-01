Wywiozły pacjenta ze szpitala i porzuciły na ulicy. Pielęgniarki z Soczi mogą stracić pracę

Do wydarzeń doszło w szpitalu miejskim numer 4 w Soczi. O sprawie poinformowały rosyjskie media. Pielęgniarki nie mogą zaprzeczać, bo ich zachowanie zarejestrowały kamery monitoringu. Nagrania z kolei wyciekły do internetu.

Pielęgniarki z Soczi porzuciły pacjenta

Widać na nich jak dwie pielęgniarki idą przez ulicę wioząc na wózku inwalidzkim pacjenta. Przechodzą przez ulicę, podchodzą do pobliskich garaży, po czym wracają z pustym wózkiem. W kolejnym ujęciu widać wychudzonego mężczyznę z krwawiącą raną na nodze, który leży na ziemi.

Jak informują lokalne media, gdy jeden ze świadków zdarzenia próbował interweniować, usłyszał, że "jeśli tak bardzo go chce, to może go sobie wziąć do siebie”. Świadkowie wezwali karetkę. Ratownicy medyczni zanieśli mężczyznę na noszach do tego samego szpitala, z którego wyniosły go pielęgniarki.

Pielęgniarki czekają konsekwencje

Gdy sprawa wyszła na jaw, kobiety próbowały wytłumaczyć swoje zachowanie. Przekonywały, że 25 stycznia mężczyzna zażądał wypisu. Pielęgniarki twierdzą, że poprosił, by zawiozły go pod garaże, gdzie miał na niego czekać znajomy. Dodały, że wcześniej mężczyzna zachowywał się agresywnie, bo był pod wpływem narkotyków.

Wersję pielęgniarek potwierdzili szpitalni lekarze, a także rosyjskie ministerstwo zdrowia - tuż po zakończeniu oficjalnego śledztwa.

Szefowa miejscowej służby zdrowia Mariana Vartazaryan w rozmowie z „Komsomolskają Prawdą” powiedziała, że stanowczo potępia zachowanie pielęgniarek. - Każdy pacjent może odmówić leczenia, takie jest prawo, ale taka decyzja musi być przedstawiona na piśmie - tłumaczyła. Dodała, że pielęgniarki najprawdopodobniej zostaną zwolnione.

Obecnie sprawą zajmuje się lokalna policja i prokurator.