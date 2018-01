Brytyjczycy chcą powtórki referendum w sprawie Brexitu. Ale wynik nie byłby oczywisty

dezyderymarchewka godzinę temu Oceniono 7 razy 3

Żadnej powtórki! Co to, żarty?

Najpierw powtórka, potem powtórka powtórki i tak w nieskończoność. Brexit to brexit.

Jestem gorącym zwolennikiem Nowoczesnej, waluty EUR i Unii Europejskiej, ale wynik referendum musi być uszanowany nawet jeżeli ja sam się z tym wynikiem nie zgadzam.

Unia Europejska to nie Związek Radziecki. Nikt tu nikogo na siłę nie trzyma. Dorośli ludzie powinni odczuć negatywne konsekwencje swoich idiotycznych wyborów. Inaczej nigdy się nie nauczą.

Żądam brexitu, a za parę lat państwa członkowskie być może rozważą ponowne rozszerzenie Unii o Wlk.Brytanię, Mołdawię i Ukrainę. W takim towarzystwie Anglicy za 10-15 lat będą prosić o ponowne przyjęcie ich do wspólnoty. Sami się tak zdegradowali i trzeba uszanować ich wolę wyrażoną w referendum.

Powtórka głosowania to byłby skandal. Rozpoczęła by się reakcja łańcuchowa, tj. niekończące się powtórki referendum i farsa wyborcza.