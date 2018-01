Spotkanie Dudy z Tillersonem dłuższe niż zaplanowano. "Daleko idącą zbieżność poglądów"

turkiestan 10 godzin temu Oceniono 16 razy 8

Boże ty mój.Co nas Polaków czeka w przyszłości jak do tej pory leką przyjaźń z USA musieliśmy wszyscy Polacy zapłacić 30% podwyżkami.Co będzie jak zaczniemy konsumować przyjazne stosunki z USA które wcisnęli nam Polakom PiS-iory???Zapewne niedługo znowu będą kartki i chleb ze smalcem a szynka pojedzie do USA za gaz skroplony specjalnie dla karła.Żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo energetyczne znowu zostaniemy dziadami.Nasuwa się pytanie.Po co nam to bezpieczeństwo energetyczne jak nie będzie nas stać na tą energię?? Pewnie po to żeby pokazać bogatej Europie że mamy zapewnione bezpieczeństwo energetyczne.Czyż nie taniej było kupić Kaczyńskiemu krowę i zaprowadzić mu na podwórko żeby był pewny że nie grozi mu już niebezpieczeństwo głodu.Jemu i jego kotom.Taki wydatek nie pogrążył by Polski finansowo na dziesiątki a może setki lat.