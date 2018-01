Donald Trump z orędziem w Davos. Kiedy zaczął mówić o "fake newsach", rozległo się buczenie

benek231 6 godzin temu Oceniono 14 razy 4

Trump to przede wszystkim patologiczny klamca oraz bufon, ktory chcialby moc wiecej niz pozwala na to prawo. Te "fake newsy" wymyslil juz na dzien dobry, i bylo to dzialanie wyprzedzajace wszelka krytyke. Bo jesli takowa miala sie pojawic to oczywiscie mogl to byc tylko "fake news". Gdy te same media mowily i pisaly o Trumpie dobrze to nie byl to "fake news". Innymi slowy facet bardzo chce ustawic sie poza wszelka krytyka, i wrabiac wszystkim, ze co zlego to nie on czyli, ze on to tylko wszystko co dobre i swietne. Co jest kolejnym klamstwem. Jak i caly Trump.