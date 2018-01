"Zachowywali się jak zwierzęta". Tak wyglądała bitwa o Nutellę. W całej Francji

alex.schmid godzinę temu Oceniono 5 razy 5

To dowód na to, że januszyzm to nie tylko polski problem. Caly swiat schodzi na psy. Gdzie leży problem? Myślę, że w dużej mierze w mediach społecznościowych dzieki którym każdy prostak może się publicznie wypowiedzieć, wrzucić idiotyczny filmik, kretyńską fotkę. Inne prostaki to oglądają i naśladują jak im sie coś spodoba. Kiedys tego nie było. Do mediów dopuszczani byli głównie ludzie inteligentni i wykształceni, którzy promowali właściwe wzorce zachowań. Debilstwo uczyli sie debilizmu od innych debili z podwórka, klatki schodowej czy szkoły. Jako, ze to ludzie prości i niezbyt rozgarnięci raz na jakiś czas któryś błysnął i wymyślił cos debilnego co reszta gawiedzi naśladowała. Teraz zasięg debilizmu dzieki takim narzędziom jak fejsbuk czy jutub niestety jest ogólnoświatowy.