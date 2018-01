jozbieszczad 26 minut temu 0

Pamiętacie ten dowcip jak to góral miał lecieć do Ameryki ?

I jak to przekonywali go ,że w usa to pieniądze leżą na ulicy i wystarczy się po nie schylić .



I jak to wysiadł z samolotu ,patrzy 100 dolców leży na ziemi .

Kopnął banknot i przeklął pod nosem --a k....wa będę od pierwszego dnia pracował ...