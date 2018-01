Dziesiątki ofiar pożaru w koreańskim szpitalu. Ogień pojawił się na oddziale ratunkowym

Jak podaje agencja Yonhap, ogień najprawdopodobniej najpierw pojawił się na oddziale ratunkowym szpitala. W związku z tragedią prezydent Korei Południowej zwołał specjalne posiedzenie doradców.

Szacuje się, że w chwili tragedii w szpitalu znajdowało się około 100 osób. Akcja gaśnicza trwała około dwóch godzin. Na razie nie są znane przyczyny pożaru. Jak podaje Yonhap, 52 pacjentów szpitala przetransportowano do czterech innych placówek medycznych. Ewakuowano też ponad 90 pensjonariuszy domu opieki, przylegającego do budynku szpitala.

Szef lokalnej straży pożarnej w Miryang poinformował, że ciała ofiar śmiertelnych nie noszą śladów działania ognia. Liczba ofiar może wzrosnąć. Stan co najmniej 8 osób określany jest jako krytyczny.