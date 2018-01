Trump chciał wypożyczyć z muzeum obraz Van Gogha. W zamian zaproponowano toaletę ze złota

Na maila z Białego Domu odpowiedziała główna kuratorka muzeum Guggenheima Nancy Spector. "Muzeum nie może spełnić prośby o 'wypożyczenie' obrazu Vincenta Van Gogha do pomieszczeń mieszkalnych prezydenta i Melanii Trump" - napisała Spector w mailu, do którego dotarł "The Washington Post".

W zamian za to kuratorka zaproponowała dzieło sztuki, które w niczym nie przypomina "Pejzażu ze śniegiem" Van Gogha. Chodziło o 18-karatową, w pełni użytkową, stworzoną ze złota toaletę. Interaktywny eksponat zatytułowany "Ameryka" to satyra, której ostrze skierowane jest w nadmiar bogactwa.

Twórca wyklęty przez ZChN

Twórcą "Ameryki" jest Maurizio Cattelan, artysta bardzo dobrze znany w Polsce za sprawą rzeźby papieża Jana Pawła II przygniecionego meteorytem. Została ona uszkodzona przez posłów ZChN. Ostatecznie sprawę umorzono, a główny winowajca, poseł Witold Tomczak, został w ubiegłym roku ułaskawiony przez prezydenta.

Przez rok toaleta była wystawiona w muzeum jako właśnie toaleta. Mogli z niej korzystać odwiedzający na piątym piętrze muzeum. Wystawa skończyła się, więc ubikacja jest dostępna "gdyby prezydent i pierwsza dama chcieli ją zamontować w Białym Domu". Jak pisze kuratorka, autor "chciałby na dłużej wypożyczyć swoją pracę Białemu Domowi". "To oczywiście niezwykle wartościowa i krucha rzecz, ale dostarczymy instrukcje instalacji i dalszego użytkowania". Rzeczniczka Guggenheima potwierdziła, że taki mail został wysłany do Bialego Domu 15 września. Spector pracuje w muzeum od niemal 30 lat.

Złote wnętrza Trumpów

"Washington Post" wyjaśnia, że pary prezydenckie często zgłaszają się do muzeów z prośbą o wypożyczenie dzieł sztuki do Gabinetu Owalnego, pomieszczeń mieszkalnych i innych części Białego Domu. Rodzina Kennedy'ch wypożyczała np. jeden z obrazów Eugene'a Delacroix, a Obamowie woleli abstrakcyjną sztukę Marka Rothko.

Jednocześnie należy przypomnieć, że w domach Trumpów złoto jest dominującym kolorem. W penthousie w Trump Tower złota jest cała stolarka - stoły, drewniane części krzeseł, rama łóżka czy framugi. Złote są też sufity i oświetlenie. Nie można więc wykluczyć, że para prezydencka w prywatnej rezydencji już ma złotą toaletę.