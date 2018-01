Katastrofa kolejowa pod Mediolanem. Wagony wypadły z torów. Są ofiary

Wykoleił się pociąg lokalnych linii Trenord. Skład jechał z Cremony do Mediolanu. Do wypadku doszło około godziny 7 w pobliżu miejscowości Seggiano di Pioltello. 10 osób, których stan określono jako bardzo ciężki, zostało przetransportowanych helikopterami do szpitali w Mediolanie.

W akcji ratunkowej bierze udział kilkudziesięciu strażaków i służby medyczne. Na miejscu są karetki pogotowia. W wykolejonych wagonach wciąż są uwięzione osoby. Trwa walka o jak najszybsze wydobycie ich z rumowiska. Wykoleiło się 5 z 7 wagonów składu. Pociąg dowożący pasażerów do pracy był zatłoczony.

Ze wstępnych ekspertyz wynika, że przyczyną katastrofy była zwrotnica, która przełączyła się po przejeździe lokomotywy i dwóch pierwszych wagonów.