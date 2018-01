Tajemnicza śmierć polskiego kierowcy w Lyonie. Ciało leżało obok furgonetki

Ciało młodego Polaka znalezione zostało w nocy z wtorku na środę przy L’aveue de Satolas w Pusignan, nieopodal lotniska im. Antoine’a de Saint-Exupery’ego w Lyonie - podaje RMF FM. Krzysztof G. ze Szczytna leżał obok zaparkowanej na poboczu furgonetki, którą wcześniej prowadził.

Na początku żandarmeria założyła, że 21-latek padł ofiarą napaści, teraz jednak skłania się ku innej hipotezie. Według służb Polak został potrącony podczas wysiadania z samochodu, sprawca wypadku najprawdopodobniej uciekł.

Mężczyzna pracował dla firmy kurierskiej, to był jego pierwszy kurs do Francji. We wtorek wieczorem skontaktował się z rodziną po raz ostatni.