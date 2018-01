Zamachowiec samobójca zaatakował organizację pomagającą dzieciom w Afganistanie. Są ranni

facio60 pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

W Afganistanie rządzą tylko i wyłącznie mężczyźni. Kobiety nie mają nic do powiedzenia a dzieci są wykorzystywane instrumentalnie. Parę dni temu czytałem wywiad (kolejny zresztą) z jednym z żołnierzy biorących udział w misji w Afganistanie. Opowiadał, że to co dawali dzieciom, było niemal natychmiast im zabierane przez ojców i palone bądź niszczone.

Walka z Talibami i innymi radykalnymi muzułmanami a jest to ogromna rzesza ludzi, jest nie do wygrania. A to dlatego, że metody państwa prawa w walce z takimi elementami całkowicie zawodzą. Poza tym, ludzie w wojskach rządowych są zastraszeni i źle wyszkoleni. Tam nigdy nie będzie spokoju bez jakiejś dyktatury i to też nie daje gwarancji.

Ogłupiała z politycznej poprawności Unia przyjmuje do siebie imigrantów z tego państwa a próby ich odsyłania kończą się często niepowodzeniem na skutek wrzasku organizacji lewicowych, mąceń prawników, a ostatnio bojkotu pilotów niemieckich(odmowa w udziału w takich rejsach).

Akcje wydalania są niezwykle niebezpieczne, bo ci ludzie w obliczu wydalenia stają się nieobliczalni - czynne napady na urzędników, w tym policjantów.

Afgańczycy kiepsko asymilują się w Europie, usiłują wprowadzać swoje zwyczaje.

Importowanie takich ludzi do Europy to także import ich waśni i zwyczajów, które są całkowicie sprzeczne z naszą kulturą.