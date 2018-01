Nasi budowlańcy mogliby się od nich uczyć. W 9 godzin zrobili to, co innym zajęłoby tygodnie

toja20 pół godziny temu Oceniono 8 razy 2

GÓWNO NA TEMAT BUDOWLANKI WIECIE REDAKTORZYNY!!!

Większość opóźnień, przestojów i niedoróbek jest winą zarządów, dyrektorów i kierowników projektów firm, które wykonują daną inwestycję! Poza tym, jako, że mieszkam w Szwecji to wiem jak tutejsi pracują. Nie chcielibyście widzieć tempa Svenssonów. To co Polak zrobi w jeden dzień oni robią tydzień.