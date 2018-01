Owsiak zdradził, ile zarabia. "Ludzie mówią, że o takich pieniądzach mogą tylko pomarzyć"

chi-neng 3 godziny temu Oceniono 94 razy 74

Zasluzone zarobki, po minimum trzykroc.



Nie tylko wklad pracy, nie tylko dlatego co czyni dla sluzby zdrowia, potrzebujacych, ale jest jeszcze jeden aspekt jego dzialalnosci, o ktorym sie prawie nie pamieta, a jeszcze mniej mowi.



To jest jedyny moment, gdzie prawie cala Polaks czuje sie zespolona, zjednoczona dazeniem do spelnienia tego samego celu; DOBREGO CZYNU.



I TO JEST, WG MNIE, PRAWDZIWYM SERCEM WOSP.