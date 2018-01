To, co Morawiecki zobaczy dziś w Davos, może mu się nie spodobać. Gazeta przypomina wpadkę

tilow3 6 godzin temu Oceniono 78 razy 68

Widzisz banksterze? Europa jest mądrzejsza niż ci się wydaje. Możesz bajki o komunistycznych zbrodniarzach w Sądach sprzedawać na pchlim targu w Pekinie. I tak nikt i w nic ci nie uwierzy, bo "pisowskość" to synonim kłamstwa. Możesz z Adrianem udawać i sprzedawać do Polski idiotyzmy o "podnoszeniu z kolan" ojczyzny. Póki co, to leżycie na wszystkich frontach .... Może wyślijcie Czarneckiego do rozmów, podobno ma ostatnio dobre notowania!