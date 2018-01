200 osób w hali niemieckiego lotniska, nagle wywiązuje się bijatyka. Policja musiała użyć gazu

semigetuza 2 godziny temu Oceniono 33 razy 17

sprawdza się to, co powiedział o imigrantach emerytowany minister spraw zagranicznych Izraela David Levi.

"Przyjmujcie ich, przyjmujcie. Oni przeniosą Wam Bliski Wschód z ulic Gazy, Bejrutu czy Kairu do Berlina, Paryża i Rzymu. Wraz z nimi przyjdą do Was ich konflikty, wzajemne uprzedzenia. Będą do siebie na wzajem strzelać i się mordować w imię tego samego, co niby zostawili daleko od Waszych miast". Turcy i Kurdowie przynieśli po prostu ze sobą do Niemiec własne konflikty z Anatolii. Nie dziwi mnie to, natomiast zadziwia mnie wręcz głupota tych, którzy tego nie pojmują.