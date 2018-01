"Nadzwyczajna" sytuacja pogodowa w Davos, gdzie leci Andrzej Duda. Najwyższy stopień zagrożenia

Śnieg zasypał położone w Alpach Davos. Sytuacja jest określana przez ekspertów jako "nadzwyczajna". Opady były największe od 20 lat. Tymczasem w alpejskiej miejscowości lada chwila rozpocznie się Światowe Forum Ekonomiczne. Pogoda już sprawiła problemy liderom wybierającym się na to prestiżowe spotkanie. Może zablokować lądowania. Część delegatów musiała z limuzyn przesiąść się do pociągów, które - choć z przerwami - działają - opisuje "The Guardian". Jest ślisko, bo ulice w Davos nie są posypywane solą - ze względu na środowisko. W mieście stanęła komunikacja.

Ale to nie koniec. Z powodu najwyższego zagrożenia lawinowego (stopień 5. w skali od 1 do 5) ewakuowano część mieszkańców. Na sytuację lawinową może wpłynąć przyjazd do Davos Donalda Trumpa, którego wszyscy spodziewają się w piątek.

- Nie wiadomo, czy będzie on w stanie użyć floty dużych śmigłowców do lądowania w Davos. Duże helikoptery zwiększają ryzyko lawinowe - mówi źródło zbliżone do komitetu organizacyjnego, cytowane przez "Guardiana".

Donald Trump "podłoży ogień" w Davos?

Przyjazd Donalda Trumpa elektryzuje media z całego świata także z innego powodu. Spodziewają się, że Trump będzie chciał zabłysnąć na salonach, które przecież tak uwielbia, z drugiej strony temat tegorocznego szczytu to "budowanie wspólnej przyszłości w zdezintegrowanym świecie". Donald Trump ma jednak raczej talent do dzielenia, niż łączenia.

"Dla najbardziej entuzjastycznych popleczników Trumpa, szczyt Davos to nic innego, jak okolony murami ogród bogatych oligarchów i opoka egoistycznej elity, pod którą ci pierwsi najchętniej podłożyliby ogień. Wizja tego, że ich bohater w piątek wkracza z pochodnią w dłoni do tego salonu i stawia delegatów do pionu, musi być kusząca" - pisze w "Business Insider Polska" Richard Quest z CNN.

Z wyjazdu do Davos zrezygnowała pierwsza dama USA, Melania Trump. Media zwracają uwagę, że odwołała wizytę w Europie u boku męża po doniesieniach o jego romansie z gwiazdą porno.

Kolejna gwiazda porno mówi o kontaktach z Trumpem. Miał namawiać ją do wspólnych zabaw >>>

Andrzej Duda w Davos. Plany?

Andrzej Duda pojawi się na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos we wtorek. Davos to okazja do ważnych spotkań: udział w forum zapowiedziało około 3 tysięcy polityków, biznesmenów, przedstawicieli instytucji finansowych i pozarządowych.

Jaki plan ma Andrzej Duda? Prezydent weźmie udział w debacie na temat Europy Środkowej oraz w zamkniętym spotkaniu z bliskowschodnimi liderami. Spotka się też m.in. z królem Jordanii i z prezesem Googla - poinformował Pałac Prezydencki.

W Davos będzie też Mateusz Morawiecki. Weźmie udział w dyskusji na temat podziałów w USA. Poza Morawieckim w panelu weźmie udział znany dziennikarz CNN, Fareed Zakaria.