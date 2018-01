Paraliż w USA kończy się po trzech dniach. Ale Demokraci postawili Trumpowi warunek

senioryta13 3 godziny temu Oceniono 4 razy 0

DACA program, w swoim pierwotnym zalozeniu, dawal tylko 2 lata na legalne pozostanie w USA.

Po uplywie tego terminu, mozna bylo sobie przedluzyc jeszcze pobyt, rowniez na limitowany okres.

Nie sadze, aby wszyscy ustawili sie w kojejce uregulowac swoj status.

Za Obamy, tysiace dzieci zostalo wysylane przez rodzicow autobusami do USA, z Hondurasu,

Gwatemali, Salwadoru. Ten program kosztowal 26 bilionow , amerykanscy obywatele zaplacili

ze swojej kieszeni, teraz odbija im sie to czkawka. Dla Demokratow wazniejsi sa nielegalni

emigranci, Latynosi, Czarni, ostatnio na liscie znalezli sie rowniez 'muslim',

o zwyklych amerykanach nigdy nie wspomnieli, jesli to tylko jako 'white trash'.

Demokraci sprzedali wlasnych obywateli ! Mieli 5 lat na uregulowanie statusu,

dlaczego robia to wlasnie teraz ?

Dodam jeszcze, ze Obama podpisal Daca program , krotko przed wyborami, po co ?

ano po to tylko, aby zyskac dodatkowo miliony glosow przez latynosow (krewni tych dzieci)