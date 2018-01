Lekarz polskiego pochodzenia od 40 lat mieszka w USA. Nagle go aresztowano, grozi mu deportacja

Łukasz Niec miał zaledwie kilka lat, gdy z rodzicami i siostrą przeprowadził się do USA. Skończył tam szkołę, studia medyczne i jest cenionym internistą w szpitalu Kalamazoo w stanie Michigan - opisuje lokalna telewizja Wood 8 TV.

Nagłe zatrzymanie

W ostatni wtorek, gdy po tygodniu dyżurów dr Niec spędzał czas z córkami, do domu zapukali agenci ICE (federalna Agencja ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł). 43-latek został zatrzymany i trafił do aresztu. Teraz grozić mu może nawet deportacja do Polski. Rodzina podkreśla, że dr Niec nie ma tam żadnych znajomych i nawet nie mówi po polsku.

Mężczyzna przebywa w USA legalnie na podstawie tzw. zielonej karty. Rodzina nie wie dokładnie, jaki jest powód jego zatrzymania. Może to mieć związek z wykroczeniami, które popełnił w przeszłości - podejrzewają.

Jako nastolatek został ukarany za zniszczenie mienia o wartości poniżej 100 dolarów i posiadanie skradzionego mienia - podaje serwis mlive.com. Skazano go ponad 20 lat temu, a wg prawa stanowego doszło do zatarcia tych wykroczeń. Nie zniknęły one jednak z kartotek wg prawa federalnego. Siostra lekarza nazwała je "błędami młodości".

Ponadto 10 lat temu lekarz przyznał się do prowadzenia pod wpływem alkoholu, jednak sprawa została oddalona na podstawie ugody sądowej. Pięć lat temu oskarżono go o przemoc domową, ale został uniewinniony.

Urzędnicy ICE nie odpowiedzieli na pytania dziennikarzy dot. sprawy lekarza. Rodzina wierzy, że ostatecznie nie dojdzie do deportacji. Jednak sprawa może toczyć się miesiącami, a nawet latami. Tymczasem na razie sąd nie zgodził się na wypuszczenie Nieca za kaucją. Dłuższy areszt może kosztować go posadę w szpitalu - nie wspominając o oddzieleniu od rodziny.

W obronie kolegi wystąpili inni lekarze ze szpitala, w który pracuje dr Niec. Wysłali w sprawie list do sądu. W rozmowach z mediami nazywają go "wzorowym obywatelem i świetnym lekarzem". - To dokładnie taka osoba, którą nasza polityka imigracyjna powinna zachęcać do pozostania tutaj - mówił jeden z lekarzy.

Trump przeciwko imigrantom

Zajmujący się sprawami imigracyjnymi prawnik Marc Asch mówił, że ICE w ostatnim czasie "poszerzyła spektrum" osób, które znajdują się na celowniku agencji, a jej działania stały się "bardziej agresywne".

Zaostrzenie polityki imigracyjnej było jedną z czołowych obietnic wyborczych prezydenta Donalda Trumpa. Trwający w tej chwili impas ws. tymczasowego budżetu spowodowany jest sporem o nieudokumentowanych imigrantów, którzy przybyli do USA jako dzieci.