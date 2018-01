Merkel może już (prawie) odetchnąć z ulgą. Jest wstępne "tak" dla koalicyjnego rządu

Decyzję o wejściu socjaldemokratów do rządu Angeli Merkel poprzedziła kilkugodzinna, burzliwa debata delegatów przybyłych do Bonn. Przeciwna ponownemu tworzeniu dużej koalicji była zwłaszcza młodzieżówka SPD, a także spora grupa działaczy tej partii z Nadrenii. Obawiają się, że skutkować to będzie dalszym spadkiem poparcia dla SPD.

O konieczności przystąpienia do rozmów koalicyjnych przekonywał natomiast lider SPD Martin Schulz, którego zdaniem przedterminowe wybory mogłyby się przyczynić jedynie do wzmocnienia prawicowej Alternatywy dla Niemiec. Schulz chce, by nowy gabinet włączył się w proces zacieśniania integracji europejskiej m.in. dążąc do wyrównanie płac w całej wspólnocie pod hasłem: "ta sama płaca za tę samą pracę".

Obiecywał, że SPD w nowej koalicji będzie, jak to nazwał, "twierdzą przeciwko fali prawicowego populizmu", który jego zdaniem "zalewa Europę". W tym kontekście wymienił Austrię, Czechy, Polskę i Węgry.

W swoim blisko godzinnym wystąpieniu Schulz kwestiom migracji poświęcił dwie minuty. Powtórzył, że SPD sprzeciwia się jakiejkolwiek odgórnie wyznaczanej granicy przyjmowanych uchodźców.

Konieczna koalicja

Partia Angeli Merkel zwyciężyła w ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych, straciła jednak część mandatów. Ma ich za mało, by rządzić samodzielnie i dlatego od kilku miesięcy stara się zbudować koalicję z innymi siłami w parlamencie.

Socjaldemokraci Schulza osiągnęli w ostatnich wyborach najgorszy wynik w swej ponad 60-letniej historii, zdobywając jedynie 21 procent głosów. Tuż po wyborach, stojący na czele Socjaldemokratów, Martin Schulz wykluczył możliwość dalszego współrządzenia z CDU/CSU.

Po listopadowym fiasku rozmów w sprawie powstania tzw. koalicji Jamajka - złożonej z chadeków, Zielonych i liberałów z FDP - Schulz wycofał się z wcześniejszej deklaracji i przystąpił jednak do rozmów sondażowych.