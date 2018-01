Zaciekłe walki Kurdów z Turkami o enklawę w Syrii. Wojska Erdogana twierdzą, że opanowały teren

brzeszczotem_po_jajach godzinę temu Oceniono 4 razy 2

Czyli.. Jedno z państw członkowskich NATO strzela sobie do sojuszników innego państwa.. również z NATO i niema problemu ?? Turcy powiększają sobie terytorium o tereny na których żyją sobie Kurdowie niejako pod okupacją i na ziemiach jak po rozbiorach, robią to pod parasolem ochronnym NATO którego sojuszników sami atakują.. paranoja ? dlaczego nikt nie drze ryja jak w sprawie Ukrainy i rosji ? (a no tak... przecież to w ramach NATO, a tamci to są be...) Sytuacja wygląda bardzo podobnie.

Rozmawiałem wiele razy z Kurdami i tłumaczyłem im że mają teraz szanse na odzyskanie swojego państwa, że Polski nie było na mapach 123 lata ale się udało.

najlepsze co usłyszałem w odpowiedzi to: "Ale wy nie mieliście arabów..."

co mogłem powiedzieć ? "Ok, ale mieliśmy Niemców i Ruskich.... a w tamtych czasach to jednak było przej.... przewalone"

Raz w roku na ulice miast w Niemczech wychodzą Kurdowie domagając oddania ich państwa z rąk trzech zaborców... Turcji, Syrii, Iraku, z początku pokojowa demonstracja zawsze przeradza się w latające kamienie (trzeba wiedzieć kiedy nie wychodzić do miasta) ponieważ zaraz na jej drodze pojawia się kontrdemonstracja złożona z turków ... taki poziom dyskusji... no ale to już zostawiam ich kulturze