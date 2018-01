Masakra w hotelu Intercontinental w Kabulu. Wszyscy napastnicy zostali zabici

Do ataku doszło po godz. 21:20 czasu lokalnego. Napastnicy, którzy wdarli się do hotelu w Kabulu. Wymienili strzały z przedstawicielami afgańskich sił bezpieczeństwa. BBC podaje, że mieli też strzelać do gości hotelu i wziąć zakładników.

Z budynku ewakuowano ponad 150 osób, w tym kilkudziesięciu obcokrajowców.

Przez kilkanaście godzin siły specjalne szturmowały hotel, próbując odzyskać kontrolę nad wszystkimi piętrami budynku. Resort spraw wewnętrznych poinformował, że akcja się już zakończyła.

Na razie nikt nie przyznał się do przeprowadzenia ataku, nie wiadomo też, jakie były motywy działania napastników.

Hotel Intercontinental już raz stał się celem ataku terrorystycznego. W czerwcu 2011 roku wdarło się do niego dziewięciu napastników. Zginęło 12 cywilów oraz wszyscy napastnicy.