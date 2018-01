Uzbrojeni napastnicy wdarli się do hotel Intercontinental w Kabulu. BBC: Strzelali do gości

Do ataku doszło po godz. 21:20 czasu lokalnego. Napastnicy, którzy wdarli się do hotelu w Kabulu. Wymienili strzały z przedstawicielami afgańskich sił bezpieczeństwa. BBC podaje, że mieli też strzelać do gości hotelu i wziąć zakładników.

Al-Arabiya informuje, że część gości zamknęła się w pokojach hotelowych. Jeden z nich miał w rozmowie telefonicznej z AFP powiedzieć, że słyszy strzały i nie wie, jaka jest sytuacja.

Rzecznik afgańskiego MSW Najib Danish przekazał, że szczegóły ataku, w tym informacje o ofiarach, nie są na razie znane. Służby bezpieczeństwa otoczyły hotel. Jeden z napastników miał zostać zabity.

Eksplozje w hotelu

Napastnicy mają być przygotowani do ataku samobójczego. Wg lokalnego serwisu tolonews.com są uzbrojeni w karabiny i granty.

Okoliczni mieszkańcy mieli słyszeć dwie kolejne eksplozje z hotelu. Na razie nie wiadomo, czy był to element ataku, czy też operacji antyterrorystycznej.

Hotel Intercontinental już raz stał się celem ataku terrorystycznego. W czerwcu 2011 roku wdarło się do niego dziewięciu napastników. Zginęło 12 cywilów oraz wszyscy napastnicy.