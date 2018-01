Jechali z dziećmi na narty. 11 ofiar wypadku autokaru w Turcji. Zabitych może być znacznie więcej

Centrum Uludag to jeden z najpopularniejszych i najlepiej rozwiniętych ośrodków narciarskich w Turcji. Autobus, którym na zimowe ferie podróżowały głównie rodziny z dziećmi, wyruszył w nocy z Ankary. Z nieznanych do tej pory przyczyn zjechał z drogi i uderzył w drzewa w prowincji Eskisehir. Lokalne władze oświadczyły, że warunki do jazdy były dobre. Droga nie była mokra ani śliska, nie było też na niej dużego ruchu. Obaj kierowcy autokaru zostali zatrzymani. Odnieśli niewielkie obrażenia. Tureckie służby rozpoczęły śledztwo w tej sprawie.

Według oficjalnych danych w 2016 roku w Turcji doszło do ponad miliona wypadków drogowych. Życie w nich straciło 7 300 osób.