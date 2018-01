Kongres USA się nie dogadał, rząd zawieszony. "Demokraci wzięli za zakładników naszych obywateli"

W Senacie nie udało się osiągnąć zgody co do przedłużenia prowizorium budżetowego. Negocjacje trwały do ostatniej chwili, czyli do godz. 6 polskiego czasu. Biuro prezydenta Donalda Trumpa wydało wtedy oświadczenie o braku porozumienia. Winą za kryzys budżetowy obarczono Partię Demokratyczną.

Rzeczniczka Białego Domu Sarah Sanders powiedziała, że naciski Demokratów na objęcie ochroną nielegalnych imigrantów, którzy przybyli do Stanów Zjednoczonych jako dzieci, uniemożliwiły porozumienie. "Dzisiaj przedłożono politykę nad bezpieczeństwo narodowe i możliwość służenia wszystkim Amerykanom" - podkreśliła Sarah Sanders. Rzeczniczka ostrzegła, że nie będzie negocjacji w sprawie statusu nielegalnych imigrantów w momencie, gdy "Demokraci biorą za zakładników naszych obywateli, aby zrealizować swoje lekkomyślne żądanie".

Zawieszenie działania instytucji rządowych oznacza, że amerykańskie instytucje federalne, za wyjątkiem niezbędnych dla bezpieczeństwa kraju, przerwą pracę. Kryzys budżetowy ma miejsce dokładnie rok po inauguracji prezydentury Donalda Trumpa. Po raz ostatni doszło do "shutdownu" w 2013 roku.