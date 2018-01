USA grozi "zamknięcie rządu" jeszcze dziś w nocy. To m.in. przymusowy urlop dla 800 tys. osób

Choć amerykański Senat ma czas do północy, wiele wskazuje na to, że nie uda się dziś przyjąć tymczasową ustawę o wydatkach państwa. Ponieważ z końcem dnia wygasa poprzednia taka ustawa, oznaczałoby to częściowe obcięcie finansowania administracji - czyli tzw. "zamknięcie rządu".

Bez ustawy o wydatkach, tylko niezbędne części administracji rządowej będą dostawać finansowanie. Agencje i urzędy niezbędne dla bezpieczeństwa i ratowania życia, jak FBI, wywiad, kontrolerzy lotów czy federalne szpitale i więzienia nie mają się o co martwić.

Jednak inni - na przykład parki narodowe - mogą mieć kłopoty. Brak środków może oznaczać np. wysłanie pracowników administracji i podwykonawców rządowych na bezpłatny urlop. Dotknęłoby to ok. 800 tysięcy z ponad dwóch milionów pracowników służby cywilnej. Do ostatniego zamknięcia rządu doszło w 2013 roku. Trwało 16 dni.

Trump ewidentnie trakcje sprawę poważnie. Zaprosił na rozmowę w Białym Domu lidera Demokratów w Senacie Chucka Schumera i odwołał weekendową wizytę w swojej posiadłości na Florydzie.

Niewypał budżetowych negocjacji

Aby tymczasowy budżet został uchwalony przez Senat, potrzebna jest większość 60 głosów na 100 - wyjaśnia BBC. Tymczasem Republikanie mają tylko 51 jeden senatorów, z których trzech deklaruje głosowanie przeciwko ustawie.

Z 49 Demokratów na razie tylko jedna senator zapowiada, że zagłosuje za tymczasowym budżetem.

Opozycja nie chce zgodzić się na poparcie ustawy w takim kształcie ze względu na kwestie dotyczące imigracji, a konkretnie - ochronę przed deportacją 700 tys. nieudokumentowanych imigrantów, którzy dostali się do USA jako dzieci. Są oni nazywani "Marzycielami".

Ich sytuacja jest niepewna, ponieważ jesienią prezydent Trump zakończył program z czasów swojego poprzednika, który dawał im czasowe zezwolenie na legalny pobyt w kraju. Trump chciał, by do marca wypracowano nowy program, jednak frakcjom w parlamencie nie udało się porozumieć.

Jeszcze do niedawna trwały negocjacje. Trump i Republikanie chcieli dodać do budżetu środki na ochronę granic i budowę muru na granicy z Meksykiem. Demokracji żądają bezterminowego przeznaczenia pieniędzy na program ubezpieczeń zdrowotnych dla dzieci z ubogich rodzin.

Ostatnia tura negocjacji zakończyła się z hukiem, gdy ujawniono, że na spotkaniu Trump zapytał się, czemu USA ma wpuszczać imigrantów z "krajów zadupia" jak Afryka i Haiti.

Kto winny zamknięcia?

Szczególnie przed przypadającymi tej jesieni wyborami do Kongresu i 1/3 Senatu parlamentarzyści nie chcą być obwiniani za zamknięcie parków narodowych czy urzędów. Dlatego Demokraci i Republikanie oskarżają się nawzajem o niezdolność do kompromisu w obliczu zamknięcia rządu.

Jednak jeśli do tego dojdzie, byłaby to pierwsza sytuacja wyłączenia finansowania w momencie, gdy jedna partia kontroluje obie izby parlamentu oraz Biały Dom. To nie wpłynęłoby dobrze na wizerunek Partii Republikańskiej.

Z drugiej strony duże ryzyko ponoszą demokratyczni senatorowie, w których okręgach odbędą się wybory. Jeśli zagłosują przeciwko budżetowi, będą musieli tłumaczyć się wyborcom z tego, że zgodzili się na zamknięcie rządu w imię pomocy dla imigrantów.

Choć Republikanie i Demokracji obwiniają się nawzajem, to zamknięcie rządu będzie kłopotem i wizerunkową porażką także dla Donalda Trumpa. Jego administracja będzie musiała poradzić sobie z konsekwencjami braków budżetowych.

Zaś sam Trump - który przestawia się jako genialnego w zawieraniu umów - okaże się tym, który nie doprowadził do porozumienia obu stron. Także termin ewentualnego zamknięcia rządu byłby dla prezydenta bolesny, ponieważ przypadłby na rocznicę jego zaprzysiężenia. Zamiast prezentować osiągnięcia, musiałby walczyć o utrzymanie działania rządu. Media już teraz przypominają, że w 2013 roku mówił, że za zamknięcie rządu "ostatecznie odpowiada prezydent" (którym wtedy był Barack Obama).

Nawet, jeśli dziś uda się przyjąć czasowy budżet (który byłby już czwartym z rządu), to wygaśnie on 16 lutego. Czyli już za miesiąc powróciłaby groźba wyłączenia rządu.