Książka historyczna sprzed 10 lat nagle jest bestsellerem. Autor zawdzięcza to... Trumpowi

simona_gwizdziel godzinę temu Oceniono 2 razy 2

To mi przypomina autentyczną historię z konca lat 80. z jednej z poznańskich szkół, kiedy nauczycielka zadała dzieciom przeczytanie Zemsty. Wywołany do odpowiedzi uczeń zaczął opowiadać jak to jeden sąsiad zatruł drugiemu truskawki w ogrodzie. Nauczycielka poprosiła chłopca, by pokazał egzemplarz tej "Zemsty", na co on okazał zeszyt z serii Ewa wzywa 07 istotnie o takim tytule :)