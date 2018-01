Mówił, że przez Warszawę przemaszerowało "60 tysięcy faszystów". Nie poniesie kary

wujojano 3 godziny temu Oceniono 41 razy 13

Skoro demonstrowali pod faszystowskimi hasłami, które były na transparentach na czele marszu, to kim byli? Gdyby im te hasła przeszkadzały, poprosiliby straż marszu, by je usunęła. Powinna to była zresztą zrobić nawet bez takiej zachęty. Również policja powinna była zareagować. A że ich było 60 tysięcy, podawała polska policja.