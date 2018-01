Kunszt pilotów i wielki strach pasażerów. Orkan Fryderyka zmusił załogi do nie lada wysiłku

Przy prędkości wiatru dochodzącej w porywach do 63 węzłów, czyli ok. 120 km/h port lotniczy w Dusseldorfie stał się prawdziwym poligonem doświadczalnym. Boczny wiatr zmusił pilotów ok. 20 samolotów pasażerskich do manewru "touch and go" i efekcie przerwania lądowania. Co podczas tych zmagań z pogodą czuli pasażerowie, nietrudno sobie wyobrazić. Wielu z nich na pewno na długo zapamięta swój lot.

Użytkownik kanału na YouTube HvdH-Plane-Spotter zebrał kilka nagrań dokumentujących zmagania pilotów z orkanem Fryderyka na niemieckim lotnisku.