Nastolatek z siekierą napadł na szkołę w obwodzie petersburskim. Próbował podpalić budynek

Świadkowie twierdzą, że uczniowie buriackiej szkoły wiedzieli o przygotowywanym ataku już kilka dni wcześniej.

Do zdarzenia doszło około 9.00, według czasu lokalnego. Nastolatek wdarł się do szkoły nr 5 w podmiejskiej osadzie Sosnowy Bór. Najpierw wrzucił do jednej z klas zapaloną szmatę, a następnie wymachując toporem ruszył w kierunku uczniów.

Rannych zostało sześcioro uczniów i nauczycielka, która próbowała obezwładnić napastnika.

Z oficjalnych komunikatów policji wynika, że nastolatek, który napadł na szkołę w trakcie zatrzymywania próbował popełnić samobójstwo. Kilka dni wcześniej do podobnego zdarzenia doszło w Permie. Tam dwóch mężczyzn wtargnęło do szkoły, raniąc nożami 14 uczniów i nauczycielkę.