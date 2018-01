Policjantka spada z konia podczas przejazdu papamobile. Papież nie zawahał się ani chwili

Do zdarzenia doszło podczas przejazdu papieskiej kolumny w chilijskim Iquique, niedługo przed wylotem do Peru. Na nagraniach widać, jak w pewnym momencie koń unosi do góry przednie kopyta. Funkcjonariuszka spada niemal pod przejeżdżające obok papamobile.

Papież nie zawahał ani chwili. Nakazał kierowcy zatrzymać pojazd i sam ruszył na pomoc kobiecie.

Franciszek poczekał na przyjazd karetki. Na szczęście policjantka nie odniosła poważnych obrażeń.

Po wizycie w Chile papież poleciał do Peru, gdzie zostanie do niedzieli, następnie wróci do Rzymu.