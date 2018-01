Orkan Fryderyka u naszych sąsiadów wywołał chaos na kolei. Tysiące pasażerów uwięzionych na dworcach

thegreatmongo 4 godziny temu Oceniono 3 razy 1

Wow. Zwrot biletow i nocleg. Ja za 117 minut opoznienia nie dostalem nic od PKP bo powiedzieli, ze nalezy mi sie zwrot 25%!!!! ceny biletu, ale ze on kosztowal 55 zlotych to 25% jest ponizej 4 eur i nic nie oddadza.



To jest roznica klasy