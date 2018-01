Szokujący komentarz polskiego ratownika z Irlandii. Miał napisać, że Ukrainka to nie człowiek

Na jednym z profili na Facebooku relacjonujących działania policji pojawiła się informacja o wypadku, do którego doszło w Łodzi.

"Śmiertelne potrącenie na Rudzkiej. Nie żyje obywatelka Ukrainy" - poinformowano.

Adam Z., Polak mieszkający w Wielkiej Brytanii, skomentował: "Takie ładne Audi zniszczyć". Ktoś odpowiedział: "Zginęła kobieta, jakbyś nie doczytał". "Ukrainka, proszę nie mylić pojęć" - zripostował Adam Z.

"Gorszy sort?"

Na wpis zwrócił uwagę Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Jak stwierdzili działacze organizacji, Adam Z. mieszka w Wielkiej Brytanii i pracuje jako ratownik medyczny.

"Człowiek, który na co dzień niesie pomoc jest jednocześnie pozbawiony odruchu uznania za człowieka Ukrainki. Bo to osoba osoba "gorszego sortu"? Podczłowiek? Dlatego, że przyjechała do Polski w poszukiwaniu lepszego życia? A po co Adam pojechał do Wielkiej Brytanii?" - zastanawiają się działacze.

Ośrodek zaapelował, by wysłać e-maile w sprawie Adama Z. do organizacji, w której mężczyzna miał pracować jako ratownik medyczny.

W jednym z komentarzy odezwała się przedstawicielka organizacji, która poinformowała, że Adam Z. nie jest jej pracownikiem, a wolontariuszem i nie jest zarejestrowany w Wielkiej Brytanii jako sanitariusz. Zapewniła, że sprawa jest badana i traktowana niezwykle poważnie. Sprawa trafiła do oddziału w Irlandii Północnej.