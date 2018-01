"Kwestie reparacyjne zostały uregulowane do końca" - usłyszał w Berlinie szef polskiego MSZ

krynolinka 27 minut temu Oceniono 11 razy 11

Balast to już zrzuciliście. Witold poleciał na aut . Co do samych reparacji to teraz nie zasłaniajcie się ekspertami. Poseł Mularczyk wędruje po Polsce i obiecuje nie wiadomo co. No wstawać z tych kolan i dusić Niemca żeby się jak najszybciej rozliczył.