Tajemniczy rozbłysk na niebie i głośny huk. Upadek meteoroidu wywołał trzęsienie ziemi

airmaro godzinę temu Oceniono 7 razy -3

NIE ma żadnych meteorytów a powyższe materiały tylko to potwierdzają.

To była rakieta samo-zapalająca się, tak samo jak było to w przypadku Czelabińska w Rosji. Nabierają nas na sztuczny konstrukt kosmosu i tajemniczego zagrożenia z zewnątrz które może nas zniszczyć by wzbudzić w nas lęk i potrzebę posiadania mafijnych rządów które będą nas dalej łupiły i okłamywały. Więcej info: www.forumplaskaziemia.pl