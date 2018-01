Jako dziecko musiał zabijać na wojnie. Teraz mówi: Dzieci z Syrii to nie "stracone pokolenie"

facio60 2 godziny temu Oceniono 4 razy 0

Problem polega na tym, że dla muzułmanów płci męskiej, kobiety nie przedstawiają żadnej wartości poza tym, że są ich własnością jako żony i córki. Europejki to niewierne osobniki i zwykłe, nie powiem co. Nawet jeśli młody człowiek przybywa do Europy i rokuje dobrze, to przyjazd jego rodziny w ramach łączenia rodzin, powoduje zmianę tego nastawienia, bo rodzina przybyła stamtąd zmusza go do pielęgnacji swoich zwyczajów. Naszą gościnność i dobroć traktują jak słabość i naiwność. Takija pozwala na oszustwo wobec niewiernych aby tylko móc w sprzyjającym momencie forsować swoje zwyczaje. To jest nic innego jak żerowanie na naszych wartościach i naiwności. Powoli na jaw wychodzą szokujące fakty dla każdego, który albo był długo na tzw. zachodzie albo/i czyta tamtejszą prasę. Nauczyciele w Austrii, Niemczech czy Szwecji (akurat przypadki tych państw znam), mają ogromne problemy z uczniami pochodzenia muzułmańskiego płci męskiej. Niezadowolony uczeń potrafi podejść do nauczycielki i wytargać ją za włosy czy też przewrócić. Jego rodzice nachodzą nauczycielki i je zastraszają. Te szokujące fakty są podane w dzisiejszym krone.at.

Kierowcy autobusów w Wiedniu, nie chcą kursów nocnych, nie zatrzymują się na niektórych przystankach bo grozi to utratą zdrowia. Są napastowani słownie i fizycznie. Obserwują jak grupy imigrantów wsiadają do autobusu i nie kasują biletów a kontrolerzy boją się ich sprawdzać. To także informacja z krone.at sprzed kilku dni. W Szwecji rozpatruje się użycie wojska w celu opanowania sytuacji, bo gangi opanowują kolejne dzielnice, na porządku dziennym strzelaniny, atakowanie służb policyjnych, straży pożarnej czy karetek(!!!).

W Niemczech, w Cottbus, małżeństwu niemieckiemu przed wejściem do marketu, 3 ka młodych Syryjczyków zagrodziła drogę i zażądała od kobiety respektu i okazania pokory wobec nich oraz przepuszczenia jako pierwszych. Na protesty wyciągnęli noże. W Berlinie klany libańskie tak opanowały to miasto, że policja boi się interweniować a sędziowie wydawać wyroki. To przeczytałem 3 dni temu w focus.de. To są tylko przykłady, a jest tego całą masa kto zna choćby język niemiecki. Pytanie, czy chcemy tego samego u siebie. Każdemu polecam przestudiowanie losó Cesarstwa Rzymskiego, które zlekceważyło napływ obcych plemion, traktując ich jak nic nie wartych barbarzyńców aż w końcu im uległo i upadło. O losach Rzymian lepiej nie mówić.