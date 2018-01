"Mój boże! Mój boże!". Strażak pewnie złapał dziecko zrzucone z balkonu

Wolf 3 godziny temu Oceniono 5 razy 5

Też z pożaru , łapaliśmy 6 mcn Dziecko z 1 piętra. Zawinięte w bety, na koc. Miękkie làdowanie. W szpitalu Iczmp( odwiezione karetką- procedura) , Matka usłyszała , że jest psychiczna , bo wyrzuciła Dziecko( w sposób kontrolowany w pełni ) przez okno mimo pożaru. To jak to jest? W USA strażak to bohater , a w RP obywatel to patologia , w takich samych sytuacjach!