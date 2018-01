"To zupełnie wyjątkowa sytuacja". Czarne chmury (dosłownie) nad sąsiadem Polski. I rekord

freud1 4 godziny temu Oceniono 9 razy 5

Ja tak troche nie na temat. Ale tylko troche.

Rosja w polskich mediach jest podobnie przedstawiana, jak przedstawiana byla swego czasu Polska w mediach zachodnich. Iluz to kibicow, ktorzy przyjechali na Euro bylo potem zaskoczonych, ze ten kraj nad Wisla, to jednak nie taki szary skansen, jak im sie wydawalo. Polscy kibice jadacy do Rosji na MS, wroca z podobnymi wrazeniami.

Czy nam sie to podobnie, czy nie, duze miasta w Rosji (nie tylko Moskwa i SPG) to juz pierwszy swiat. A samym Rosjanom zyje sie calkiem niezle. Swiadcza o tym chocby miliony rosyjskich turystow we wszystkich krajach Zachodu (a do niedawna i w Trojmiescie), jak tez "rodzynki" typu rosyjskie "becikowe" (10.000€).

Ja w zeszlym roku odwiedzilem kilka miast w Rosji (Kazan, Tomsk, Omsk) i czulem sie nabity w butelke przez wolskiego media.