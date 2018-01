Rosyjskie bombowce w pobliżu Wielkiej Brytanii. NATO poderwało swoje myśliwce

NATO nie komentuje tej informacji i odsyła do władz w Brukseli i Londynie.

Przestrzeń powietrzną nad krajami Beneluksu nadzorują teraz belgijskie samoloty. I to one, w trybie natychmiastowym oraz - jak informują belgijskie media - na prośbę kwatery głównej NATO zostały poderwane, gdy otrzymały informacje o dwóch rosyjskich bombowcach nad Morzem Północnym, które nie poddały się procedurom identyfikacyjnym. Belgijskie myśliwce po nawiązaniu kontaktu wzrokowego poleciały za rosyjskimi bombowcami w stronę przestrzeni powietrznej Wielkiej Brytanii. Tam przechwyciły je brytyjskie Tajfuny Królewskich Sił Powietrznych.

Ani belgijskie, ani brytyjskie dowództwo nie informuje o szczegółach zakończenia operacji. Wiadomo jedynie, że rosyjskie myśliwce - nie przekroczywszy brytyjskiej przestrzeni powietrznej - odleciały na północ. W ubiegłym roku bardzo wiele było przypadków, kiedy samoloty należące do państw NATO były podrywane w trybie natychmiastowym z powodu zbliżających się rosyjskich samolotów.