Po 25 latach zatrzymali "szaleńca z Jekaterynburga". Gwałcił, okradał i mordował kobiety

tygrysio_misio 3 godziny temu

Akurat w temacie seryjnych morderców trochę posiedziałam... i doszłam do wniosku, że to lipa co mówią... że psychopatia wywołująca skłonność do seryjnego mordowania i czerpania z tego przyjemności jest udziałem wyjątkowo inteligentnych ludzi.. próbuje się jakieś zmiany mózgach wyłapać.



Po prostu tępaki są łapani po 1, 2 razach... tylko ci inteligentni potrafią ukrywać swój udział.. niestety przy tępej, leniwej, skorumpowanej policji każdy jełop potrafi dojść do liczby morderstw kwalifikujących go do SM i tu mamy wyjaśnienie porażającej liczby ofiar wśród SM z Rosji (ale i w USA się zdarzały przykłady tępoty w policji).



Np taki Denis Rader był nieuchwytny póki znał się lepiej na kserokopiarkach niż policja... ale przepadł kiedy zmieniło się pokolenie i nastała era komputerów. Jeffrey Dahmer mógł mordować, bo policja olewały światek gejów. Olewanie prostytutek to kwestia wielu spraw.



To takie moje przemyślenia na dzisiejszy wieczór :-)