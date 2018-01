Rozpędzony samochód wbił się w pierwsze piętro budynku. Kierowca był po narkotykach

mdzj 3 godziny temu Oceniono 4 razy 4

Wbił się prostopadle w budynek, więc prawdopodobnie jechał ul.Francuską i nie zauważył znaku STOP i skrzyżowania. Jedyne z czego tam można było się wybić to niski krawężnik:

h t t p s : / / g o o . gl/maps/JySYagWS3SB2



Ile ten facet musiał mieć na liczniku, że znalazł się na wysokości pierwszego piętra?!

W USA też mają takich, co to jeżdżą "szybko ale bezpiecznie"?