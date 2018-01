Prywatny detektyw brał udział w poszukiwaniach Madeleine McCann. Znaleziono go martwego

Policja wyjaśnia okoliczności śmierci 56-letniego Kevina Halligena, prywatnego detektywa, którego zwłoki znaleziono w jego domu w Guildford w Anglii. Wstępne ustalenia nie wskazują, by do zgonu mężczyzny miały przyczynić się osoby trzecie - podaje "The Telegraph".

Kevin Halligen zyskał międzynarodową sławę po tym, jak w 2008 r. został zatrudniony przez Kate i Gerry'ego McCannów - rodziców zaginionej w 2007 r. w Portugalii 4-letniej Madeleine McCann.

Rodzina McCann zerwała jednak kontrakt z detektywem, zarzucając mu, że zdefraudował otrzymane 300 tys. funtów. Mężczyzna miał przeznaczać te pieniądze m.in. na pobyty w luksusowych hotelach i podróże pierwszą klasą. Halligen jednak konsekwentnie zaprzeczał.

Kilka lat wcześniej został skazany w Stanach Zjednoczonych na 41 miesięcy więzienia za podobne oszustwo. 2 mln 100 tys. dolarów, które otrzymał od jednej z firm na realizację misji. Wiadomo, że od lat cierpiał na alkoholizm.

- W domu była krew, najprawdopodobniej pojawiła się po poprzednich upadkach, kiedy był pijany lub zamroczony. Jego dom był pełen pustych butelek po alkoholu. Wiele osób życzyło mu śmierci, ale była ona prawie na pewno wywołana przez jego chorobę alkoholową - mówił cytowany przez "The Independent" dziennikarz Adrian Gatton.

Zaginięcie Madeleine McCann

Madeleine, córka Kate i Gerry'ego McCann, zaginęła 3 maja 2007 r. w portugalskim Algarve na kilka dni przed swoimi czwartymi urodzinami.

Sprawa była niezwykle głośna - w znanym kurorcie zniknęło bez śladu małe dziecko. Rodzice dziewczynki wyszli na kolację do odległej o 50 metrów restauracji i co jakiś czas wracali do pokoju, by sprawdzić, czy z dziećmi wszystko w porządku. Około godziny 22. okazało się, że Madeleine zniknęła. Jej rodzeństwo nadal spało.

W sprawie Madeleine powstało wiele hipotez, m.in. podejrzewano rodziców (mieli tuszować śmierć dziewczynki), siatkę pedofilów, obsługę hotelową. Mimo rozesłania listów gończych i długotrwałego śledztwa los dziecka pozostaje nieznany.

Siedem lat po rozpoczęciu śledztwa brytyjska policja ogłosiła, że kolejność wydarzeń towarzyszących zaginięciu dziewczynki jest inna, niż do tej pory sądzono. Ujawniła też nowe fakty dotyczące okoliczności zaginięcia. Po odkryciu przez brytyjskich śledczych nowych tropów Portugalczycy w 2011 r. wznowili zamknięte trzy lata wcześniej śledztwo.

W 2013 r. formalne śledztwo rozpoczęła również policja brytyjska. To postępowanie, znane jako Operacja Grange, pozostaje otwarte. W czerwcu 2014 r. policjanci z psami przeszukali kilka miejsc w kurorcie Praia de Luz, jednak nic nie znaleźli. Śledztwo trwa.