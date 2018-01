Samolot Boeing 737 zjechał z pasa startowego w Turcji i zsunął się na nadmorski klif [WIDEO]

rybka9915 2 godziny temu Oceniono 13 razy 3

A gdzie informacja, ze Tusk kupil te maszyne, ktora nie umie wyladowac w czasie deszczu? Gdzie komisja Swironiego do oczyszczenia ze szkalujacych zarzutow pilotow, ktorzy po ludzku nie wiedzieli co do nich "wieza" mowi? I pewno ta wieza mowila po rusku?

Takie njusy dodaja animuszu latajacym gierojom Swironia i Pisdoslawa, ze inni tez nie potrafoa bezpiecznie ladowac.