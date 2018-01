Królowa zdradziła, dlaczego nigdy nie schyla głowy, gdy ma na niej koronę. To niebezpieczne

krynolinka 5 godzin temu Oceniono 13 razy -1

Bajeczka świetna. A co za problem zrobić replikę ważącą parę gram. No chyba, że w Królestwie Elki wszystko musi być prawdziwe. Jak małżeństwo Diany z Karolem. I co na to Gowin mistrz od elastyczności kręgosłupa..